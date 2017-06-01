Древнейшие каменные орудия датировали по осколкам метеорита

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Возраст найденных во Вьетнаме комплексов каменных орудий составляет около 800 тысяч лет – период раннего палеолита, выяснили ученые Института археологии и этнографии СО РАН. Данные орудия из Юго-восточной Азии говорят о произошедшей первой волне миграции древнего человека (Homo erectus) из Африки в Евразию. После очередного этапа полевых работ на древнейших памятниках сибирские археологи прокомментировали основные результаты своих исследований.

Сотрудник отдела каменного века ИАЭТ СО РАН Александр Кандыба рассказал, что датировка обнаруженных комплексов проводилась по определению возрасту сопутствующих тектонических материалов – обломкам космического происхождения, которые находились в одних слоях с орудиями. Определением возраста этих осколков космического происхождения (тектитов) занималась лаборатория геохронологии Института рудных месторождений, петрографии и минералогии РАН, используя радиоизотопный метод датирования. С его помощью определяют, какая доля изотопа успела распасться за время существования объекта. Поскольку известен период полураспада изотопа, для определения возраста образца подсчитывают количество оставшихся в нем изотопов.

– Обнаружение в древних слоях космических осколков можно назвать счастливой случайностью, – пояснил ученый. – Ведь в слоях такого возраста нечасто можно встретить органику, которую обычно используют для датировки памятников. А камни, из которых сделаны орудия, имеют возраст в миллионы лет, то есть они заведомо намного старше времени, когда к ним впервые прикоснулся древний человек. Соответственно, датировать их нет смысла.

В конце 90-х годов прошлого века китайцы нашли у себя древнейшую каменную культуру, которую назвали Байсэ. Датировка данной культуры показала возраст около 800 тысяч лет. Недавние вьетнамские находки сибирских ученых оказались схожими по форме. Таким образом, ученые предположили, что обнаруженные ими артефакты принадлежат примерно к одному временному периоду с китайскими орудиями. Проведенный анализ тектитов подтвердил это предположение.

– Все найденные культурные объекты залегают в одинаковом стратиграфическом положении (находятся в слоях одного временного периода), имеют один и тот же сопутствующий материал (тектиты) и очень похожи друг на друга, – рассказывает Александр Кандыба. – Это один из немногих объектов такого возраста в Юго-Восточной Азии. Кроме него, пока известна только культура Байсэ, названная по одноименной котловине, в которой располагался этот памятник. Вьетнамскую культуру мы пока негласно решили назвать Анкхе, также по ближайшему одноименному городу.

Основная часть обнаруженных каменных орудий (как Байсэ, так и во Вьетнаме) представляла собой бифасы – двусторонне обработанные на конце рубила. Самые древние бифасы относят к ашельской культуре, которая возникла в Африке 1,7-1,6 млн лет назад.

По словам Александра Кандыбы, группа новосибирских археологов вместе с вьетнамскими коллегами из Института археологии Академии социальных наук уже три года занимаются исследованиями памятников культуры каменного века на территории Южного Вьетнама в провинции Залай. В прошлом году завершились разведывательные работы. Из 21 памятника данной раннепалеолитической культуры специалисты выбрали для дальнейших исследований три наиболее богатых каменными орудиями объекта. Причем, все они, по-видимому, являлись не территорией проживания древних людей, а именно площадками для производства этих предметов из местного каменного материала. Об этом свидетельствуют многочисленные побочные продукты производства в виде крупных нуклеусов (исходных заготовок) и характерных сколов и осколков, остающихся после изготовления скребел и бифасов. Из крупной речной гальки с помощью нанесения буквально десятка-полутора ударов оформлялись острие и пятка орудия.

Археолог подчеркнул особенную ценность найденных древних мастерских в связи с тем, что у них не нарушено расположение древних культурных слоев, то есть, полностью сохранена стратиграфия объекта. Ведь местность, в которой пришлось работать сибирским ученым, представляет собой обширные сельскохозяйственные угодья, где земля многократно перекопана и выровнена, то есть сильно перемешана.

– Обнаружение сразу нескольких мастерских каменных орудий позволяет нам уверенно говорить о проживании на этих территориях древних популяций, – подводит Александр Кандыба итоги выполненной работы. – В отличие от единичных находок костей древних людей, по которым можно даже определить вид человека, но нельзя понять, к какой материальной культуре он принадлежал, мы можем точно ответить на этот вопрос. С другой стороны, из-за отсутствия в древних слоях останков человеческих костей мы ничего не знаем об антропологии носителей данной каменной индустрии, то есть, слабо себе представляем их внешний облик. Идеальной ситуацией для археолога, конечно, является обнаружение и орудий, и костей, причем, в нетронутых человеком культурных слоях, а не поднятых с поверхности земли древних предметов.

За весь период исследований во Вьетнаме археологи нашли более тысячи каменных орудий, которые по окончании работ будут переданы в музеи крупных провинций и районов Вьетнама. Судя по насыщенности памятников материалами, в перспективе их количество будет расти.

Институт Археологии и Этнографии Сибирского Отделения Российской Академии Наук