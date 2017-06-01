Эксперт о планах по дипсобственности РФ: Трамп устраняет "глупость" Обамы

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Команда Трампа склоняется к возврату России ее дипломатической собственности, пишет WP. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что нынешней администрации приходится исправлять ошибку предшественников.

Администрация президента США Дональда Трампа склоняется к тому, чтобы вернуть России "дачи" российских дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, доступ к которым им закрыла предыдущая американская администрация, пишет газета Washington Post.

По данным издания, при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривается возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности.

"До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе, снятие дипломатический неприкосновенности с собственности", – пишет газета.

Как отмечает Washington Post, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями и американские правоохранительные органы смогут получить туда доступ.

Директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что нынешней администрации США приходится исправлять ошибку предшественников.

"Как известно, это был один из последних, "дембельских" аккордов уходящего президента США Барака Обамы в попытке максимально "насолить" России, показав, что Россия якобы активно реализует шпионские операции на территории США. Поэтому вполне логично, что такой абсурдный в мировой дипломатической практике шаг, такую глупость – закрытие доступа к резиденциям – администрация Трампа устраняет. Потому что ничего, кроме раздражения во взаимоотношениях двух стран это вызывать не может", – сказал Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik.

Washington Post сообщает, что администрация Трампа отказалась от идеи увязывать возможность возврата России дипломатической собственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк с предоставлением земли под генконсульство США в Петербурге.

По мнению политолога, это волне прагматичный шаг.

"Трамп и его администрация поступают абсолютно прагматично, когда не увязывают возврат резиденций с возобновлением строительства консульства США в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что на территории посольства США в Москве тоже активно ведется строительство нового корпуса. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы развивать инфраструктуру в России. Поэтому это логичный шаг для того, чтобы реализовывать американские интересы. Это не показатель какого-то особого отношения Дональда Трампа и Владимира Путина, а простой прагматичный шаг", – считает Григорий Добромелов.

Что касается лишения неприкосновенности российской дипломатической собственности, то, по мнению политолога, это вряд ли устроит обе стороны.

"Это не является распространенной дипломатической практикой. Думаю, что вряд ли Россия на это согласится. И вряд ли американские власти на это пойдут. Потому что это создаст прецедент, который сами американцы наверняка не хотели бы распространять на свою собственность за рубежом", – отметил политолог.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической