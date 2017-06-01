Почтовые службы ДНР и ЛНР выпустили совместную марку, посвященную Доктору Лизе

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В Международный день защиты детей Государственное предприятие «Почта Донбасса» и Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» организовали совместный выпуск художественной почтовой марки № 75 «Глинка Елизавета Петровна 1962—2016», посвященной общественному деятелю и правозащитнице, известной как Доктор Лиза. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики.

Мероприятие специального гашения прошло в художественном музее «АртДонбасс» в Донецке. В нем приняли участие: представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяна Светличная, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики Роман Булышев, генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин, первый заместитель генерального директора ГУП «Почта ЛНР» Павел Верещак. «Я очень благодарна за это мероприятие и увековечивание памяти Елизаветы Петровны. Этот человек был небезразличен к чужому горю, она не могла просто пройти мимо», — отметила Татьяна Светличная. «Благодаря Доктору Лизе в ДНР и ЛНР были спасены сотни детей. Донбасс навсегда останется благодарен ей за это», — сказал Роман Булышев. «Наша марка получилась настоящая, искренняя. Такой же была Елизавета Глинка», — подчеркнул Денис Неудачин. В 2014 году, с началом вооруженного конфликта в Донбассе, Елизавета Глинка организовала помощь в лечении тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий. При ее участии более 500 детей из ДНР и ЛНР были эвакуированы для прохождения экстренного и неотложного лечения в России.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики