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Почтовые службы ДНР и ЛНР выпустили совместную марку, посвященную Доктору Лизе

В Международный день защиты детей Государственное предприятие «Почта Донбасса» и Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» организовали совместный выпуск художественной почтовой марки № 75 «Глинка Елизавета Петровна 1962—2016», посвященной общественному деятелю и правозащитнице, известной как Доктор Лиза. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики. 

 

Мероприятие специального гашения прошло в художественном музее «АртДонбасс» в Донецке. В нем приняли участие: представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяна Светличная, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики Роман Булышев, генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин, первый заместитель генерального директора ГУП «Почта ЛНР» Павел Верещак. «Я очень благодарна за это мероприятие и увековечивание памяти Елизаветы Петровны. Этот человек был небезразличен к чужому горю, она не могла просто пройти мимо», — отметила Татьяна Светличная. «Благодаря Доктору Лизе в ДНР и ЛНР были спасены сотни детей. Донбасс навсегда останется благодарен ей за это», — сказал Роман Булышев. «Наша марка получилась настоящая, искренняя. Такой же была Елизавета Глинка», — подчеркнул Денис Неудачин. В 2014 году, с началом вооруженного конфликта в Донбассе, Елизавета Глинка организовала помощь в лечении тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий. При ее участии более 500 детей из ДНР и ЛНР были эвакуированы для прохождения экстренного и неотложного лечения в России. 

 

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики

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Категория: Новости / В мире

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