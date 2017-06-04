Мнение: выходом из соглашения по климату США показали "пример наоборот"

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США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы вернулись к политике односторонних действий. Сооющате Радио Sputnik

Президент США Дональд Трамп в четверг, 1 июня объявил о том, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году — самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению в первой экономике мира.

Тем самым Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и заодно нанес удар по еще одному наследию своего предшественника демократа Барака Обамы, благодаря которому Парижское соглашение стало возможным.

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ им. М.В Ломоносова Юрий Рогулев, американцы вернулись к политике односторонних действий.

"США вернулись к политике, которую они проводили раньше — к политике односторонних действий. Вспомним Ирак, выход Соединенных Штатов из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Это одностороннее решение — и гори все синим пламенем, как говорится. Мол, нам это важно и мы это сделали, а что об этом думают, нас не очень заботит. Конечно, это удар по союзникам. Потому что были разные подходы, в том числе можно было, не выходя из соглашения, настаивать на каких-то изменениях в нем. Конечно, в этом соглашении много противоречий. Но дело в том, что США должны пример подавать как крупнейшая экономика. Этого ждут от американцев, а получается совсем наоборот", — сказал Юрий Рогулев.

По его мнению, данное решение президента Трампа – в большей степени политическое.

"Мне кажется, это чисто политический шаг, который направлен на то, чтобы показать: Трамп – это защитник простого народа, защитник интересов США. То есть это внутренняя история, рассчитанная на внутреннюю аудиторию. Это было его предвыборным обещанием – пересматривать международные соглашения, которые не выгодны США. Кстати, Трамп подчеркнул, что и другие соглашения будет пересматривать", — отметил эксперт.