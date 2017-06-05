Военный эксперт о расследовании теракта в Лондоне: идет "дьявольская игра"

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Британская полиция проводит обыски по двум адресам на востоке Лондона в связи с терактом, несколько человек задержаны. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия британских спецслужб вызывают множество вопросов.

Британская полиция проводит обыски по двум адресам на востоке Лондона в связи с терактом, несколько человек были задержаны, сообщил Скотланд-Ярд.

Как говорится в сообщении полиции, обыски проводятся в двух районах Лондона – Ньюэм и Баркинг.

"Несколько человек были задержаны, в настоящее время с ними ведется беседа", – говорится в сообщении.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта, по последним данным, погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полиция нейтрализовала террористов в течение восьми минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.

Как передает агентство Рейтер, ответственность за нападение в Лондоне взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что действия британских спецслужб вызывают множество вопросов.

"Власти Великобритании нам заявляют, что подозреваемые в теракте уничтожены. Повторяю – подозреваемые. А где же суд? А где задержание? А задержания нет. Но любые спецслужбы, если они реально борются с терроризмом, они считают, что захватить живого террориста – это на вес золота. Потому что можно тогда отследить всю цепочку. Здесь этого нет. Дальше: нам говорят, что уничтоженные подозреваемые имели под одеждой муляжи поясов шахидов. Но зачем им одевать муляжи, спрятав их под одеждой? Что они хотели тем самым показать? Кто ответит на эти вопросы?", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, остается не ясно и то, какую цель преследовали террористы.

"При этом, когда я слышу заявления мэра Лондона и руководства Великобритании, у меня вообще не остается никаких сомнений о том, что идет игра, просто дьявольская игра. В чем ее суть, я не знаю. Но если некая террористическая организация планирует теракт, у них есть определенные цели. Здесь же ничего не заявляется, просто порезали людей варварским образом, картинка пошла гулять по всей Европе… То есть этот теракт был просто ради нагнетания ужаса", – сказал военный эксперт.