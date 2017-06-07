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В Донецке (ДНР) прошел литературно-музыкальный марафон «Мой Пушкин»

Вечером 6 июня в Донецке, возле памятника великому поэту А. С. Пушкину, на одноименном бульваре (за музыкально-драматическом театром) состоялся литературно-музыкальный марафон «Мой Пушкин». Как сообщает корреспондент официального сайта ДНР, в нем приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители Донецкой Народной Республики. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры ДНР. 

 

«Сегодня мы отмечаем День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это событие очень важно для всего Русского мира. Мы хотим показать нашей молодежи, что творчество Пушкина интересно и современно», — отметила директор Донецкой республиканской библиотеки для молодежи Валентина Никулина. Программа литературно-музыкального марафона включал чтение стихотворений А. С. Пушкина, исполнение музыкальных произведений на его стихи. 

 

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©

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Категория: Новости / В мире

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