В Донецке (ДНР) прошел литературно-музыкальный марафон «Мой Пушкин»

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Вечером 6 июня в Донецке, возле памятника великому поэту А. С. Пушкину, на одноименном бульваре (за музыкально-драматическом театром) состоялся литературно-музыкальный марафон «Мой Пушкин». Как сообщает корреспондент официального сайта ДНР, в нем приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители Донецкой Народной Республики. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры ДНР.

«Сегодня мы отмечаем День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это событие очень важно для всего Русского мира. Мы хотим показать нашей молодежи, что творчество Пушкина интересно и современно», — отметила директор Донецкой республиканской библиотеки для молодежи Валентина Никулина. Программа литературно-музыкального марафона включал чтение стихотворений А. С. Пушкина, исполнение музыкальных произведений на его стихи.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©