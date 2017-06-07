200 детей из 4-х стран прибудут на территорию российской военной базы ЮВО в Абхазии для участия в военно-патриотическом сборе молодежи

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200 детей из 4-х стран в августе текущего года прибудут на территорию российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии для участия в двухнедельном международном военно-патриотическом слёте молодежи «Азбука безопасности и выживания-2017».

Участниками летнего лагеря станут мальчики и девочки из России, Абхазии, Армении и Южной Осетии в возрасте от 12 до 17 лет, успешно прошедшие тестовый отбор накануне мероприятия. Проживание в палаточном городке и питание подростков также будут организованы на территории соединения.

Программой слёта предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс прикладных, теоретических занятий и мероприятий различной направленности, чередующих физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков.

В частности, школьники получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке, сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи и др.

Также участники сбора поучаствуют в приключенческих и военизированных играх, в т.ч. под руководством инструкторов преодолеют «тропу разведчика».

Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками разных стран.

Источник: пресс-служба Южного военного округа