Заявление Игоря Плотницкого об обстрелах территории республики

/В мире/

7 июня 2017 года, населенные пункты Луганской Народной Республики подверглись жестоким и главное неспровоцированным обстрелам со стороны вооруженных отрядов, подконтрольных Киеву.

Огонь ведется прицельно, с применением вооружений, которые, по достигнутым в Минске договоренностям, должны быть отведены от линии разграничения и находиться под контролем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В результате бесчеловечных непрекращающихся обстрелов ранения получают мирные жители, сильным разрушениям подвергаются жилые дома и инфраструктура. Несмотря на то, что нас хотят загнать в сырые подвалы, как и обещал нам в свое время президент Украины Петр Порошенко, мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса наступил долгожданный мир.

В связи с этим я хочу напомнить, что мы не поддадимся на провокации, которые дадут повод обвинить нас в срыве Минских мирных договоренностей, но и оставлять обстрелы без внимания тоже больше не будем.

Хочу высказать слова поддержки жителям, попавшим под обстрелы. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас и ваши дома. Все разрушенные дома и инфраструктура будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Уверен, что ответственность за кровопролитие в Донбассе, наряду с Порошенко, должны нести ОБСЕ, а также руководители Германии и Франции, которые не используют своих возможностей для принуждения киевского режима к миру.

Хочу в очередной раз обратить внимание, что политика потакания агрессору – иллюзия того, что пожар войны можно направлять по одному единственному руслу, – однажды уже привела Европу к катастрофе.

Глава Луганской Народной Республики И.В. Плотницкий