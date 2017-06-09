Отряд кораблей Балтийского флота проходит скандинавские проливы

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Отряд кораблей Балтийского флота, в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий» находящийся в дальнем походе, приступил к проходу проливов Каттегат, Скагеррак соединяющих Северную Атлантику и Балтийское море.

В ходе совместного плавания в Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи в ордере. Боевые расчеты кораблей выполнят поиск, обнаружение надводных кораблей, субмарин условного противника.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящихся на корветах, проведут плановые полеты, вертолетные противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций.

Отряд кораблей покинул Военную гавань г.Балтийска 4 июня и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту