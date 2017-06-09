Детский санаторий «Горизонт» (ДНР) получил книги, собранные жителями России

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По инициативе депутатов Народного Совета ДНР в Республиканский детский кардиоревматологический санаторий «Горизонт» 9 июня были переданы книги, собранные жителями Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики.

«Это прекрасное учреждение, которое работает круглый год, принимает детей со всей Республики, отвлекая их от суровых реалий нашего времени. Нужно сказать, что при Украине подобным учреждениям оказывалось очень мало внимания, соответственно, материальная база пришла в упадок. Поэтому сегодня все ведомства должны объединить усилия для того, чтобы поддержать и усовершенствовать доставшееся нам наследие», — рассказала заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева. Всего в рамках мероприятия детскому санаторию было передано порядка 200 книг. Нужно сказать, что проведение акции стало возможным благодаря неравнодушию сотрудников Республиканской библиотеки им. Крупской, которые поддержали идею обновления библиотечных фондов школ прифронтовых районов и сельских библиотек, выделив из запасов учреждения детскую литературу. «Мероприятие организовано благодаря помощи Российской Федерации и жителей Республики, которые участвуют в акции «Подари книгу библиотеке». Именно благодаря неравнодушным людям сегодня мы смогли сделать подарок санаторию «Горизонт», — пояснила заместитель генерального директора Республиканской библиотеки им. Крупской Ольга Потапова. Также представитель учреждения призвала неравнодушных граждан, имеющих возможность поделиться книгами из личных фондов, принять участие в акции «Подари книгу библиотеке». Стоит отметить, что за прошедшие несколько дней парламентарии Республики уже обеспечили необходимой литературой библиотеки Оленовки, Александровки, Любовки, Андреевки и поселка Луганское. Слова благодарности депутатам и Российской Федерации выразила завуч «Горизонта» Елена Мироненко: «Мы очень благодарны за помощь и содействие, оказываемые нашему санаторию, а следовательно – и всем детям Республики». Напомним, принять участие в акции «Подари библиотеке книгу» могут жители всех городов и районов Республики. В дальнейшем полученная литература будет распределена среди сельских и прифронтовых библиотечных учреждений, наиболее остро нуждающихся в пополнении фондов.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©