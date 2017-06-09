Александр Захарченко прокомментировал возможное обострение ситуации на линии соприкосновения

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8 июня, Глава ДНР Александр Захарченко в ходе своего рабочего визита в ГП «Теплицы Донбасса» города Зугрэс ответил на вопросы журналистов. В первую очередь представителей СМИ волновала ситуация с девятилетним мальчиком Владиславом Зайченко с Петровского района Донецка, который 5 июня пострадал в результате обстрелов ВСУ и находится на сегодняшний день в реанимации в тяжелом состоянии.

«Глава Петровского района под моим контролем и контролем главы администрации города занимается вопросом оказания всей необходимой помощи этому мальчику. Все, что будет необходимо, мы сделаем», - сказал Александр Захарченко, комментируя ситуацию с раненым ребенком.

Также Глава Республики рассказал о ситуации с материальной помощью многодетным семьям сотрудников предприятий ДНР, перешедших под внешнее управление государства.

«Программа по обеспечению материальной помощью многодетных семей продолжает работать. Уже на следующей неделе 40 многодетных семей сотрудников предприятий получат материальную помощь в размере 10000 рублей, также работники предприятий-смежников Енакиевского металлургического завода и Горловского «Стирола» получат продуктовые наборов», - заявил Александр Захарченко.

Прокомментировал Глава ДНР и ситуацию с возможным обострением на линии соприкосновения в связи с тяжелой ситуацией, которая сложилась в течение последних двух дней в соседней Луганской Народной Республике, где ВСУ предприняли несколько попыток наступления на позиции и прорыва линии обороны НМ ЛНР в районе населенного пункта Желобок.

«У нас обострение на линии соприкосновения и не прекращалось. Вчера и позавчера было сильное обострение в ЛНР, а у нас такие бои идут ежедневно. Противник активизировался, поскольку Киеву нужна война, поэтому они всеми силами пытаются ее развязать, им Минск не нужен», - отметил Глава ДНР, отвечая на вопросы журналистов о возможном ухудшении военной обстановки в Республике.