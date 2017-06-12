12 июня 1999 года российские десантники заняли аэропорт «Слатина»

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12 июня 1999 года батальон российских десантников совершил марш-бросок с базы миротворческих сил в Боснии и Герцеговине на Косово, преодолев более чем 600 км за 7,5 часов, и занял аэропорт «Слатина» раньше войск НАТО. Десантники в кратчайшие сроки захватили все помещения аэропорта «Слатина», заняли круговую оборону, организовали блокпосты и приготовились к появлению первых НАТОвских колонн, которые уже находились в пути. Задача по захвату «Слатины» была выполнена к 7 часам утра 12 июня 1999 года.

В ходе интервью с Президентом Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуровым (на момент освещаемых событий майор) стало известно, что начиная с конца мая 1999 года его группа в составе 18 бойцов ГРУ тайно проникла на территорию аэропорта Слатина в Приштине и фактически скрытно контролировала его территорию до подхода десантного батальона. Все обстоятельства данной операции до сих пор засекречены. За данную операцию Евкурову Ю. Б. присвоено звание Герой России с вручением медали «Золотая Звезда»

Британцы пытались высадиться на аэропорт с вертолетов, однако эти попытки были пресечены экипажами российских БТРов.

Генерал Майкл Джексон — командующий группировкой силами НАТО на Балканах, вышел впереди танковой колонны и, повернувшись спиной к российским солдатам, начал жестами зазывать танки вперёд, двигаясь спиной к блокпосту. Один из офицеров, находившийся на блокпосту, потребовал от генерала Джексона так не делать, под угрозой применения оружия. При этом российские солдаты взяли в прицел ручных гранатометов британские танки. Таким образом была показана серьёзность намерений российских солдат. Британские танки остались на своих позициях, прекратив попытки прорыва на территориюаэропорта «Слатина».

Хотя командующий силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону захватить аэродром раньше русских, британец ответил, что не собирается начинать Третью мировую войну.

Источник: Русское оружие