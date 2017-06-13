Экипаж океанографа «Адмирал Владимирский» встретил День России в порту Джибути

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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский», выполняющее задачи дальнего гидрографического похода, 12 июня прибыло с деловым заходом в порт Джибути.

За время стоянки в иностранном порту, которая продлится до 14 июня, исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» пополнит запасы топлива, воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу после длительного морского перехода, а также отпраздновать День России.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там «Адмирал Владимирский» находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

ОИС «Адмирал Владимирский», на борту которого находится подразделение морской пехоты Балтийского флота, в конце мая осуществил эскортирование парусника «Надежда» через Баб-Эль-Мадебский пролив и потенциально опасные районы Аденского залива.

В Индийском океане экипаж судна проводит маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, его специалисты составят характеристики районов плавания, а также проведут сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

Источник: пресс-служба Балтийского флота