При пожаре в многоэтажном доме в Лондоне погибли шесть человек

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Шесть человек во время огромного пожара, который бушевал ночью на 14 июня в 27-этажном жилом доме на западе Лондона.

По официальному заявлению лондонской полиции, известно о 6 погибших. Полицейские предполагают увеличение числа жертв.

Семьдесят четыре человека были госпитализированы. Не менее 20 из них находятся в критическом состоянии.

К середине утра здание выглядело просто дымящимися руинами, но огонь снова возгорелся. По словам очевидцев, пожарная сигнализация в доме не сработала.

Источник: BBC