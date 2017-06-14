Курс валют
56.91
63.77
/В мире/

При пожаре в многоэтажном доме в Лондоне погибли шесть человек

Шесть человек во время огромного пожара, который бушевал ночью на 14 июня в 27-этажном жилом доме на западе Лондона.

По официальному заявлению лондонской полиции, известно о 6 погибших. Полицейские предполагают увеличение числа жертв.

Семьдесят четыре человека были госпитализированы. Не менее 20 из них находятся в критическом состоянии.

К середине утра здание выглядело просто дымящимися руинами, но огонь снова возгорелся. По словам очевидцев, пожарная сигнализация в доме не сработала.

Источник: BBC

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 5 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Армавире задержан мужчина, подозреваемый в совершении ряда нападений на граждан

На территории Новороссийска и Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение

Полиция Кубани предупреждает о волне фальшивок

В Новороссийске состоялся межведомственный семинар по программе «Развитие коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра»

В Новороссийске три пляжа готовы к приёму отдыхающих

Хостел Новороссийск