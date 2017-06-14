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При пожаре в многоэтажном доме в Лондоне погибли шесть человек
Шесть человек во время огромного пожара, который бушевал ночью на 14 июня в 27-этажном жилом доме на западе Лондона.
По официальному заявлению лондонской полиции, известно о 6 погибших. Полицейские предполагают увеличение числа жертв.
Семьдесят четыре человека были госпитализированы. Не менее 20 из них находятся в критическом состоянии.
К середине утра здание выглядело просто дымящимися руинами, но огонь снова возгорелся. По словам очевидцев, пожарная сигнализация в доме не сработала.
Источник: BBC