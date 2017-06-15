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«Адмирал Владимирский» завершил пополнении запасов в порту Джибути

С 12 по 14 июня, исследовательское судно Балтийского флота пополнило запасы топлива, воды и продовольствия, а его экипаж отдохнул после длительного морского перехода. Кроме этого члены экипажа отпраздновали День России. В честь праздника корабельные повара приготовили для моряков праздничное меню, включившее в себя традиционные блюда народов населяющих Российскую Федерацию.

В период дальнего похода специалисты флотского океанографа составляют характеристики районов плавания, а также проводят сбор сведений для дальнейшей корректуры карт, руководств и пособий для плавания.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там «Адмирал Владимирский» находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации. 13 мая судно вышло в Индийский океан, где в настоящее время продолжает плановые исследования.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В мире

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