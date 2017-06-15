Сотрудник United отправил дедушку в нокдаун, но дедушка оказался юристом и планирует отсудить миллион

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Сотрудник авиакомпании United Airlines в аэропорту Хьюстона, штат Техас, грубо толкнул одного из пассажиров, пожилого человека, тот упал на пол и потерял сознание. Спустя почти год в интернете появилась видеозапись инцидента, а потерпевший, 71-летний Рональд Тайнер, высокооплачиваемый юрист, подал иск на миллион долларов.

Рональд Тайнер должен был вылететь из аэропорта города Хьюстон, штат Техас, 21 июля 2015 года. Он зарегистрировался на рейс и получил посадочный, но потом заметил, что документ напечатан с ошибками. Мужчина вернулся к стойкам, чтобы талон распечатали снова, но сотрудник United Airlines Алехандро Анастазия рассмеялся ему в лицо и сказал, что никто его проблемой заниматься не будет, пишет Daily Mail.

«Вы не видите что ли, что мы тут заняты? Нас всего двое на весь терминал!» — заявил Анастазия, а когда Тайнер сказал ему, чтобы он перестал усмехаться, ответил: «Я надеру тебе задницу». За этим последовал толчок в грудь. Тайнер, которому на тот момент исполнилось 70 лет, упал на спину и потерял сознание.

На записи видно, что ни один сотрудник United Airlines не подошёл к лежащему на полу пожилому человеку в течение нескольких минут. Пассажиры тоже не сразу проявили к нему интерес. Наконец, над Тайнером наклонилась какая-то женщина. Она оказалась медсестрой по профессии и проследила за тем, чтобы вызвали скорую.

В итоге мужчина попал в больницу, у него диагностировали сотрясение. А как только он пришёл в себя, началась тяжба с авиакомпанией. К несчастью для United, Тайнер оказался юристом, который специализируется на страховых случаях. Как написано в его биографии, опубликованной на сайте юридической фирмы, на его счету 60 дел, которые он выиграл в качестве ведущего адвоката.

Естественно, United извинилась, сотрудник был уволен, попал под суд и осуждён за побои. Но Тайнера это не удовлетворило. Он потребовал компенсации. В итоге в июне 2017 года дело дошло до суда. Во вторник местная телекомпания KPRC опубликовала видео с камеры наблюдения, а United пришлось сделать публичное заявление.

Дальше United приносит извинения, но о компенсации речь не идёт. Тайнер при этом намерен отсудить у авиакомпании 1 миллион долларов. Дело не только в том, что сотрудник компании нанёс ему травму, а ещё и в том, что ни он, ни другие работники не оказали ему помощи, а при разговоре с врачами скорой не назвали причину, по которой он оказался на полу без сознания. А это могло бы стоить ему жизни, если бы обстоятельства сложились менее удачно.

Авиакомпания United постоянно попадает в какие-то скандалы, но в последний год это происходит особенно часто. То они убивают милого кролика-рекордсмена, который чуть-чуть не успел дорасти до того, чтобы стать самым большим кроликом в мире. То угрожают надеть на человека наручники и выводят из самолёта, потому что его место понадобилось более «важному» пассажиру.

Самая громкая история случилась в апреле этого года. На одном из рейсов случился овербукинг, стюарды разыграли в лотерею, кому из пассажиров придётся покинуть самолёт, и один из них, доктор, отказался подчиниться. Ему разбили лицо так, что он отключился, и выволокли из салона под руки. Всё это попало на видео, и против United начался настоящий бойкот. В итоге авиакомпании пришлось извиниться. Дело о компенсации пока не закрыто.

Источник: Даниил Александров, Medialeaks