НАСА сообщило об изменении цвета Черного моря

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Американский военный спутник зафиксировал изменение цвета воды в Черном море.

На снимках со спутника видно, что Черное море приобрело бирюзовые оттенки, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Бирюзовые завитки указывают на наличие фитопланктона, по которому можно отследить поток водных течений и вихрей.

29 мая 2017 года спектрорадиометр с умеренной разрешающей способностью (MODIS) на спутнике Aqua NASA сделал ряд снимков продолжающегося цветения фитопланктона в Черном море. Изображение представляет собой мозаику, состоящую из нескольких проходов спутника над регионом.

Одним из видов фитопланктона, обычно встречающегося в Черном море, являются кокколитофоры-микроскопические. Это планктон, который покрыт белым карбонатом кальция. При скоплении в больших количествах пласты планктона видны из космоса как яркая, "молочная" вода.

Норман Куринг, ученый-океанограф из Центра космических полетов имени Годдара НАСА считает, что цветение планктона в этом году является одним из самых ярких с 2012 года.

Источник: НАСА