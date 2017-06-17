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Погибшими при пожаре в многоэтажке Лондона считаются 58 человек

Премьер-министр Великобритании встретилась с жертвами пожара в западном Лондоне после того, как полиция заявила, что 58 человек пропали без вести.

Премьер-министр Тереза Мэй призналась, что поддержка жертв в многоэтажном жилом доме Лондона «не была достаточно хороша» после заявления лондонской полиции о 58 пропавших без вести. Полиция предполагает, что все они погибли при пожаре.

Представитель полиции Стюарт Канди пояснил, что официально эти люди числятся пропавшими без вести. В их число входят и те 16 человек, тела которых уже были доставлены в морг.

Источник: The Guardian

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Категория: Новости / В мире

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