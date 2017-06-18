Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля

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Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с кончиной авторитетнейшего государственного деятеля, одного из патриархов европейской и мировой политики Гельмута Коля.

В телеграмме глава Российского государства, в частности, подчеркнул, что с именем этого выдающегося человека связаны важнейшие события современной германской истории. Долгие годы занимая пост Федерального канцлера, Гельмут Коль сыграл ключевую роль в прекращении «холодной войны» и объединении Германии.

«Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства», – отметил в соболезновании Владимир Путин.

Президент России передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Германии.