Стокгольмский арбитраж: когда эмоции ушли, выяснилось, что «Газпром» победил

/В мире/

Неделя с оглашения предварительного приговора Стокгольмского арбитража почти прошла. Эмоции улеглись, «перемога» Киевом объявлена. Пора спокойно вздохнуть и расставить все точки над «i» Тем более, что и украинские «газовые» чиновники начали говорить вполне вменяемо и по делу.

Кто виноват и кто первым начал

На Украине сегодня принято хаять и винить во всем четвертого президента страны Виктора Януковича: «Все, что он делал, было неправильно, а все его решения были сплошной грабеж страны и коррупция. В отличие от белой и пушистой оппозиции, которая и во сне думает, а как бы побороть коррупцию».

Решение Стокгольмского арбитража лучший довод обратного. Именно Виктор Янукович начал процедуру оспаривания контракта 2009 года, подписанного по личной команде на тот момент премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Кстати сам договор до 2014 года почему-то всем сегодняшним его ненавистиникам очень нравился.

Между тем все уже забыли, что именно Янукович, чтобы иметь козыри на руках перед Россией в газовом вопросе и аргументы в том же Стокгольмском суде, посадил Юлию Тимошенко в тюрьму. И не по политическим мотивам, как убедили за два года ее отсидки господа «оппозиционеры», а за нанесение государству ущерба в особо крупных размерах с использованием для этого служебного положения.

Как раз тут позиция «регионалов» была всегда последовательной и неизменной. Они с самого первого дня заявляли, что «газовый контракт Тимошенко» - это преступление против Украины. Более того, именно Янукович начал процедуру оспаривания его положений еще до того, как в 2014 году идею подхватили пришедшие к власти «оппозиционеры».

Без его действий обращение в Стокгольм в 2014 году было бы невозможно и вероятно никакого пересмотра не было.

Не верите? Давайте проследим действия администрации Януковича до переворота. И даже до майдана. На основании выставленных ранее письменных претензий к цене и имея на руках несогласие с ним представителей «Газпрома», украинское правительство Азарова, выставило Москве ультиматум. Об этом как-то сегодня принято забывать, а мы вспомним.

Вот интересное интервью Николая Азарова за октябрь 2013 года телеканалу «Россия 24»:

«При такой цене на газ мы сокращали и будем сокращать его импорт, а в перспективе, и это не пустые слова, Украина вообще откажется от закупок газа по такой цене. Ну ближайшие десять лет - это даже много. Я думаю, мы реализуем эту задачу при таких темпах повышения энергоэффективности, сокращения объемов потребления газа, перехода на альтернативные источники, введения в эксплуатацию своих собственных месторождений газа, увеличения добычи газа, я думаю, гораздо быстрее. Если Россия считает, что мы чем-то контракт нарушили - то пускай она обращается в суд. И вот там мы будем доказывать, что этот контракт - нонсенс для международного права, что он абсолютно абсурден».

Напомнить, чем все закончилось? В декабре 2013 года Украина получила дополнительную скидку на газ. И именно, правительство Януковича-Азарова продавило ее. И это не было никакой подачкой со стороны Москвы, а результат долгой и кропотливой работы в этом направлении.

Скидка составила более 30% с 400 долларов до 268,5 долларов за 1000 кубов.

А давайте проследим, а как действовал уже в кресле Николая Азарова в газовом вопросе первый премьер администрации Порошенко Арсений Яценюк. А точно по инструкции Николая Януковича, объявленной еще осенью 2013 года. А по другому и быть не могло. Об этом поговорим ниже, а пока, подытожим этот пункт.

Виновны в преступных газовых контрактах представители нынешней власти, которые постоянно меняя свою позицию в этом вопросе, пытаются просто замести следы и не отвечать населению на неудобные вопросы. Что им легко удается, на расчищенном от инакомыслия информационном поле.

Роль Януковича в этом деле последовательна и сказалась на конечном итоге только с положительной стороны. А систему скидок на газ, которая практически приводила формулу к той, которую очень скоро объявит Стокгольмский арбитраж, тоже продавил «режим Януковича». И вообще, газовый договор 2009 года при «этом режиме» без особого шума в СМИ денонсировался очень даже успешно.

Кстати, реверсные схемы поставок топлива, которыми сегодня так кичатся в Киеве, придумал все тот же Азаров, а не Яценюк. И не просто придумал, а и реализовал. И это стало еще одним аргументом в переговорах.

Итак, с общими моментами разобрались, давайте переходить к цифрам и их оценкам.

Чего добивался «Газпром» и «Нафтогаз» в 2014 году

Итак, Украина в 2014 году получила первую скидку на газ и начала получать его по новой формуле. В стране бушевал Майдан, затем случился переворот и началась война, а «страна-агрессор» пунктуально выполняла контракт, прекрасно понимая, что только это станет для нее затем аргументом в суде.

Поводом к новой газовой «войне» стала отмена Россией скидки за базирование Черноморского флота на территории Украины. С точки зрения Москвы логика тут простая. Раз ЧФ РФ уже не базируется на территории Украины, то и никаких скидок быть не может. А еще в виду откровенно агрессивных действий Киева в отношении Москвы и нежелании как-то урегулировать отношения, скидка на газ во втором квартале не была согласована и цена для Украины сразу выросла до 486 долларов за 1000 кубов.

Что делал при этом Киев? Пользуясь «халявой» (отпуск газа производился в кредит) он набивал хранилища бесплатным газом с максимально возможной скоростью и готовился к «газовой войне». При этом он сразу сказал, что оплачивать его по заявленной Москвой цене не будет, а потому 16 июня в 10.00 по Москве перестала отпускать газ в кредит и перевела Украину на предоплату. А счет (примерно 4,5 миллиардов долларов), отвергнутый новыми властями, передали в Стокгольмский арбитраж, практически час в час с иском «Нафтогаза», который был прописан в договоре 2009 года в качестве «третейского судьи».

Давайте вспомним, а чего собственно добивались тогда участники «газового спора». Вот что тогда писала пресса. Цитата по mt5.com:

«НАК «Нафотогаз Украины» направила в Стокгольмский арбитраж иск против российского «Газпром». В сопутствующем сообщении компании уточняется, что «Нафтогаз» требует пересмотра цены, которую Украина платила за газ с 2010 года. Украинская газовая компания утверждает, что «Газпром» продавал ей «голубое топливо» дороже его рыночной стоимости и просит суд обязать Россию вернуть шесть миллиардов долларов.

За несколько часов до «Нафтогаза» о подаче искового заявления в Стокгольмский арбитраж сообщила компания «Газпром». Российская госкорпорация требует взыскания с Украины задолженности в размере 4,5 миллиардов долларов.

Сообщения поступили с разницей в несколько часов после того, как «Газпром» перевел Украину на предоплатный режим с 10:00 по московскому времени 16 июня, что фактически означает прекращение поставок до выплаты долга».

Очень важное замечание. Первая и единственная на тот момент претензия «Газпрома» состояла именно в оплате поставленных объемов газа. Далее, как показали события конца 2014 года, его представители готовы был садиться за стол переговоров и обсуждать дальнейшую скидку, то есть цену на голубое топливо.

Как видим, все пока идет по «сценарию» Азарова 2013 года и никаких заслуг новой власти нет. Просто Яценюк вытащил методичку из премьерского стола и действовал строго по «инструкции».

Забегая наперед, скажу, что и дальше все будет точно также.

Что было дальше. А дальше была зима 2014-15 годов и газа Украине не хватало, а потому она при посредничестве ЕС села за стол переговоров и 30 октября 2014 года согласилась погасить 3,1 млрд. долларов (которые ей должны были дать «спонсоры»), в счет неоспариваемой ею цены на поставленный ранее газ. Таким образом, сумма изначальных претензий «Газпрома» сократилась на значительную их часть.

Очень важное замечание. Москва весной 2014 года совершенно спокойно могла предоставить скидку, не будь переворота и последовавших за этим событий. Причем Украина, как показывает предварительный вердикт Стокгольма, выиграла бы от этого много больше.

Далее, с конца 2014 года Киев полгода закупал газ по схемам, которые были опробованы правительством Азарова еще в 2013 году и которые благословил ЕС в конце 2014. А уже затем, когда Украина решила бить горшки насовсем, «Газпром» и начал закидывать Стокгольмский арбитраж требованиями взыскать с ответчика десятки миллиардов долларов (первоначально речь шла о 29 миллиардов долларов). «Нафтогаз» же в качестве встречных требований, также выдвинул свои не менее «спорные», которые Стокгольм тоже с вероятностью более чем 90% не удовлетворит.

Итак, подводим итог этой части. Суть газового конфликта между Киевом и Москвой состояла не в фантастических суммах на десятки миллиардов долларов. Это был обычный для таких случаев фон. Кто обращался в суд, тот поймет о чем я. Всегда истец требует все, даже «нижнее белье жены ответчика». Это обычная практика. А основой процесса, была сумма в 6 млрд. долларов, которую требовал «Нафтогаз» и менее двух миллиардов долларов (на конец 2014 года), которую просил взыскать «Газпром». Присудить ее той или иной стороне Стокгольм мог только разобравшись в справедливости ценовой формулы.

Это чтобы не было больше спекуляций на тему, что Украина выиграла 37 миллиардов долларов в суде, а Москва их не получила. Это все истерия СМИ, которая была заказана политиками. Естественно Стокгольм не мог присудить эти суммы, после того как ранее было несколько схожих мировых соглашений между «Газпромом» и европейцами, где российский монополист отказывался от принципа подобного ценообразования. А отсюда и решение об отмене принципа «бери или плати». «Газпром» уже давно от него отказался в других случаях, и было наивно считать, что Стокгольм решит как-то иначе. Но ведь это так удобно представить «пиплу» в виде «перемоги». А еще хорошо на этом спекулировать российской либеральной оппозиции.

О «перемоге» без прикрас

Итак, мы подходим к заключительной и самой интересной части нашего «исследования». Прежде, чем давать свою оценку, дадим слово Андрею Коболеву (главе «Нафтогаза»), который, поостыв от «перемоги», начал иногда говорить вменяемые вещи:

«Мы не рассчитались с «Газпромом» за газ, который мы брали в прошлых периодах на сумму, если убрать проценты, приблизительно 2,2 миллиарда долларов. Сейчас мы точно можем сказать, что получим компенсацию за те объемы газа, которые мы оплатили, начиная с 2014 года, когда цена была выше, чем та цена, которую сейчас принял трибунал. То есть эта цифра - сумма долгов перед «Газпромом» - будет точно снижена. Она будет снижена существенно.

Стоп, стоп, Андрей, а где же «перемога»? В том, что «Нафтогаз» заплатит «Газпрому» часть денег, за которые собственно и судился российский монополист? А какую часть? А еще хотелось бы услышать комментарии по поводу отвергнутых Стокгольмом претензий пересмотреть цену газа в 2011-2013 годах, которые составляли основу реальных претензий «Нафтогаза» в надежде получить с Москвы реальные, то есть живые деньги. А речь шла о сумме, напомню, примерно в шесть миллиардов долларов.

Что же это за «перемога» такая, что вместо того, чтобы получить примерно 6 миллиардов долларов, вы соглашаетесь, что вам придется заплатить почти все деньги, которые требовал «Газпром» (с учетом погашения части долгов в 2014 году)? Тогда может это все-таки частичная победа «Газпрома»? Ведь это логично? Насколько частичная, это покажет итоговое решение арбитража, а пока можно констатировать следующее.

Выводы

1. Если кто и «повинен» в отмене «кабальных условий» условий газового договора 2009 года, так это в большей степени режим Януковича, а не нынешняя власть. Если бы не его действия до переворота, то и говорить бы сегодня было не о чем. «Заслуга» нынешней власти состоит в том, что один из ее представителей подписал в 2009 году тот договор, который принес колоссальные убытки стране.

2. Основа аргументов Украины на переговорах с «Газпромом», а именно «реверсные схемы», и начало процедуры пересмотра условий газовой сделки 2009 года была заложена правительством Азарова. Причем задолго до переворота 2014 года (идея возникла в 2011 году, а потом шла ее реализация).

3. Исходя из первоначальных исковых претензий, по которым собственно и шло разбирательство, Стокгольмский арбитраж в первой «ценовой» части выиграл «Газпром», так как из иска в 4,5 млрд. долларов, он на конец 2014 года получил 3,1 млрд. долларов. По остальной сумме он тоже получит некоторую часть денег, с чем сегодня соглашаются и представители «Нафтогаза». Судя по первым комментариям экспертов, речь идет о сумме примерно от 1 до 2 млрд. долларов (тут мнения расходятся). При этом суд отказался пересматривать цену за 2011-13 гг., посчитав аргументы Киева несущественными, и на этом основании отказав ему в требованиях на основную сумму иска.

Пусть каждый читатель сам сделает свой вывод, а не будет полагаться на постороннее мнение.

Источник: Политика сегодня