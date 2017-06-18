В США задержаны подозреваемые в убийстве подростка из России

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Полиция задержала трех подозреваемых в причастности к убийству 18-летнего россиянина Артема Зиберова и 17-летнего Шади Ади Наджира в штате Мэриленд, пишет The Washinghton Post.

Под стражу взяты Хосе Каналес-Яньес, а также Эдгара Гарсия-Гаона и его брат Роджер, проживающие в округе Монтгормери, где было совершено убийство.

Как объявили представители местной полиции, подозреваемые были связаны с Шади Ади Наджиром, а Зиберов, вероятно, «оказался в неправильном месте в неправильное время».

По данным полиции, Гарсия-Гаона занимался торговлей наркотиками. Около полугода назад подруга Гарсии-Гаона, предположительно, пыталась продать наркотики Наджиру. Вскоре после этого девушка заявила, что ее ограбил, отняв личные вещи и наркотики, водитель Honda Civic.

У Наджира была Honda Civic, именно в этой машине он и Зиберов были убиты. Также один из опрошенных полицией свидетелей сообщил, что, по его данным, у Наджира были украденные у подруги Гарсии-Гаона наркотики.

18-летний Артем Зиберов, проживавший в городе Джермантаун в Мэриленде вместе с матерью и отчимом, был убит вместе с Шади Ади Наджиром 5 июня 2017 года. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями были обнаружены в автомобиле Honda Civic в 10 километрах от Джермантауна. Подростки, как сообщили их родители, уехали на встречу с друзьями, чтобы продать им билеты на выпускной вечер.

Источник: "Медуза"