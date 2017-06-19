Эксперт о наезде фургона на людей в Лондоне: здесь есть одна особенность

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По данным британских СМИ, один человек погиб, по меньшей мере десять человек получили травмы в результате наезда фургона на толпу в Лондоне. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что этот инцидент очень похож на теракт.

Фургон наехал на толпу людей в Лондоне, передает агентство Reuters.

Полиция сообщила в микроблоге Twitter, что на месте происшествия на улице Севен Систерс есть пострадавшие. Позже стало известно, что один человек погиб.

По данным газеты Daily Mail, пострадали по меньшей мере десять человек. По информации полиции, госпитализированы восемь пострадавших.

Как сообщает газета The Independent со ссылкой на очевидцев, нападение произошло вскоре после полуночи по местному времени. Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в районе Финсбери-парк. Газета Evening Standard, ссылаясь на очевидцев, пишет, что из машины выскочил вооруженный ножом мужчина. Водителя задержали жители и передали его полицейским, психическое состояние мужчины проверят. Пока у полицейских нет информации о других подозреваемых, расследование продолжается.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инцидент у мечети потенциальным терактом.

Третьего июня похожий инцидент произошел на Лондонском мосту. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Полиция уничтожила злоумышленников. Жертвами теракта стали восемь человек, сообщил Скотленд-Ярд.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что инцидент на улице Севен Систерс похож на теракты, ранее имевшие место в Великобритании и других странах – но есть и отличие.

"Показательно то, что мы уже встречали и в Лондоне, и в других странах использование автомобилей для осознанного нанесения ущерба ни в чем не повинным мирным гражданам. Для террористов важна "картинка". А в таких случаях "картинка" максимально быстро расходится по СМИ, генерируя страх, что и является целью террористов. В этом – сходство того, что произошло в Лондоне, с другими аналогичными случаями. Но здесь есть одна особенность. До сих пор организаторами преступлений являлись экстремистские исламистские организации, запугивавшие европейцев. А тут вдруг та же тактика применяется против опять-таки ни в чем не повинных граждан – но идущих со службы в мечети. Такое ощущение, что речь идет о том, чтобы "сталкивать лбами" в Европе мусульман и христиан, местных и приезжих. И это похоже на то, что кто-то хочет спровоцировать межэтническую и межконфессиональную войну, которую только начни – а остановить ее будет очень и очень тяжело", – считает Александр Жилин.