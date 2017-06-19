Цена нового YotaPhone начинается с 20 000 рублей

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В рамках проходящего в Харбине IV Российско-Китайского ЭКСПО на стенде Госкорпорации Ростех был представлен смартфон YotaPhone третьего поколения. Презентацию провел Френ Чен, гендиректор BaoliYota Technology, совместного предприятия China Baoli и компании Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией устройства в Китае.

YotaPhone 3, как и предыдущие модели гаджета, оснащен двумя экранами, один из которых выполнен по технологии электронных чернил. Аппарат будет выпущен в двух версиях – с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Стоимость смартфонов составляет 350 и 450 долларов соответственно. Начало производства аппарата в Китае запланировано на начало осени.

Перед стартом продаж производитель аппарата компания Yota Devices запланировала дополнительную презентация устройства, на которой подробно расскажет обо всех особенностях новинки. По заявлениям акционеров компании, новая модель будет превосходить предыдущие версии по размеру и характеристикам.

Акционерами Yota Devices являются Госкорпорация Ростех, которой принадлежит 25,1% производителя; китайская China Baoli Technologies Holdings Limited – 30%; MTH Limited – 10% и фонд Telconet – 34,9%.

Источник: Ростех