«Рособоронэкспорт» поставит в Бангладеш пять Ми-171Ш

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«Рособоронэкспорт» подписал контракт на поставку пяти военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш с Военно-воздушными силами Народной Республики Бангладеш. Церемония подписания состоялась в присутствии командующего ВВС страны главного маршала авиации Абу Исрара.

«Бангладеш сегодня активно модернизирует национальный авиационный парк самолетов и вертолетов. Мы рады, что государство остановило свой выбор на высококачественной российской продукции. Мы заключили контракт на поставку нашим партнерам пять вертолетов Ми-171Ш. Контракт будет исполнен в 2018 году», ? сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Подписанное соглашение свидетельствует о стабильном поддержании высокого уровня военно-технического сотрудничества между Россией и Бангладеш, отмечается в пресс-сообщении спецэкспортера. Напомним, что с 2013 по 2016 год Министерству обороны Бангладеш «Рособоронэкспорт» поставил вертолеты типа Ми-17, учебно-боевые самолеты Як-130 и бронетанковую технику.

«Мы провели переговоры с бангладешской стороной на прошедшей в конце мая Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017. Российской авиационной техникой заинтересовались представители не только вооруженных сил страны, но и других ведомств. Кроме того, «Рособоронэкспорт» ведет консультации о поставках в Бангладеш в том числе гражданских вертолетов «Ансат» и Ми-171», ? добавил Александр Михеев.

Российские вертолеты типа Ми-17 в период с 2006 по 2016 год сохраняли лидерство в объеме поставок на мировой рынок средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта превысил общее количество поставок его зарубежных аналогов и составил более 800 единиц.

Источник: Ростех