«Росатом» и российские банки, наряду с финскими, профинансируют строительство АЭС «Ханхикиви-1»

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В атомную энергетику Финляндии привлекают деньги. Финские инвесторы вложат 2 млрд 800 млн евро в строительство АЭС «Ханхикиви-1». Всего проект оценивают в 7 млрд евро. При этом, инвестиции до начала строительства станции составят 500 млн евро. Реализовывать проект совместно с финнами будет российский «Росатом». А частично профинансируют стройку, в том числе, и российские банки. «Ханхикиви-1» начнут строить уже в следующем году. А первый энергозапуск запланирован на 2024 год. Это очень перспективный инфраструктурные проект, он принесет прибыль всем участникам, заявил в эфире радио Sputnik аналитик «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

«Любой крупнейший инфраструктурный банк может профинансировать этот проект. Банки заинтересованы в таких объектах. Можно вложить большую сумму и получить значительную прибыль. Насколько я знаю, у нас Фонд национального благосостояния внес этот проект еще в 2015 году в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов. И даже было выделено 2,4 млрд в перспективу на строительство, поэтому профинансировано может быть и из ФНБ. Этот проект выгодный всем, он же будет приносить прибыль, поэтому, я думаю, это будет проектное финансирование под гарантии экспортных агентств, за счет собственной инвестиционной программы «Росатома». Предварительные работы начались еще в прошлом году, в то время как окончательное разрешение на строительство еще не получено, оно будет получено или в этом году или в начале следующего. Но под этот проект надо уже начинать производить реакторы, соответственно, эти работы надо финансировать. Если говорить о Финляндии, то Финляндия, в отличие от более южных областей Европы, это очень северная страна. И там, если развивать альтернативную энергетику из возобновляемых источников, то солнечная, конечно, не так пойдет, как в Германии. Германия отказалась от атомной энергетики, а Финляндия, наоборот, ее развивает активно. Сейчас уже третья на энергобалансе страны - это атомная электроэнергия. После этого строительства до 50% уже, наверное, будет доходить в энергобалансе. Финляндия идет на эту тему, и она активно продает электроэнергию, в том числе, и соседним Прибалтийским странам. Плюс строительные субподрядные работы будут выполняться местными строительными компаниями. И они будут зарабатывать, а налоги государство получать. Для «Росатома» - это портфель заказов, это работы, это будущая прибыль, это продвижение именно нашей технологии на международный рынок, и поддержание этой технологии, и обеспечение топливом, и дальнейшее обслуживание и т. д. То есть, это такой долгоиграющий проект, который в долговременном плане будет приносить прибыль всем участникам», - рассказал аналитик.

Источник: Sputnik