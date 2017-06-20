Российский бизнесмен купил шесть беларуских купюр с "Пагоней" за 5,2 тысячи долларов,

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Российский бизнесмен Павел Подкорытов выкупил у антиквара купюры 1993 года с изображением «Пагоні», которые так и не попали в обращение. Сет станет одним из экспонатов музея белорусской шляхты, который меценат планирует открыть в приобретенной им за 120 тысяч долларов усадьбе в Волковысском районе Республики Беларусь.

Уникальные белорусские банкноты 1993 года, так и не вышедшие в обращение, напечатали в Германии — на замену «зайчикам», которыми тогда рассчитывались белорусы. С середины 1993 года СМИ активно писали о том, что в хранилища Нацбанка завезли новые деньги. В сентября 1994 года тогдашний председатель правления Станислав Богданкевич подтвердил, что деньги действительно лежат в подвалах, но когда их пустят в оборот, не сообщалось. Пока власти ждали стабильной инфляции, в стране сменился герб и флаг, так что деньги перестали быть актуальными. В прошлом году на американском аукционе Stack’s Bowers Galleries выставили комплект банкнот 1993 года. Стартовая цена шести купюр была 6000 долларов. Тогда желающих приобрести редкий лот не нашлось. Сообщает tut.by

Фото tut.by

*Погоня (белор. Паго?ня) — герб Великого княжества Литовского, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века[1]. . Государственный герб Литвы (1918—1940; с 1991), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 годах. Используется в различных геральдических символах в Белоруссии, Литве, Польше, России и на Украине.