В Вене откроют памятный обелиск Советским воинам

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22 июня 2017 года, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, в 10.00 у ворот №10 Центрального кладбища Вены (Zentralfriedhof), состоится торжественное открытие памятного обелиска Советским воинам, погибшим в австрийской столице. Ожидается, что в нем примут участие Посол России в Австрии Дмитрий Любинский и исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

В 2016 на территории Центрального кладбища Вены было обнаружено ранее неизвестное захоронение, где покоятся 198 граждан СССР, в том числе военнопленных (погибших в немецком плену). Закладка этого захоронения началась в апреле 1945 года, во время боев за освобождение Вены. В августе 1945 года во время перестройки кладбища здесь были погребены солдаты, погибшие в Химберге и других районах Большой Вены. Имена большинства перезахороненных не были нанесены на надгробные камни. Благодаря поисковым работам активистов ИЦ «Память» 183 имени удалось установить.

Чтобы увековечить память советских бойцов, павших в борьбе с нацизмом на территории Австрии, Российское военно-историческое общество предложило установить памятный обелиск рядом с воротами №10 Центрального кладбища Вены.

Бетонный обелиск высотой 3,6 метра был создан РВИО в Москве, скульптор - Денис Стритович. Министерство внутренних дел Австрии изготовило фундамент и оказало содействие в монтаже монумента.

«За освобождение Европы Красная армия заплатила жизнями более чем одного миллиона человек, из них 38 тысяч – за освобождение Австрии, столица которой - Вена была освобождена в апреле 1945 года, - сказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

- В воззвании от советского военного командования ко всему австрийскому населению от 10 апреля 1945 года говорилось, что части Красной армии вступили в пределы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома немецко-фашистских войск. Население большинства городов, в том числе Вены, положительно встретило приход советских войск, несмотря на то, что в германской армии сражались и части, состоявшие из австрийцев. Люди сопротивлялись принудительной эвакуации (чего требовало гитлеровское руководство), отказывались покидать свои дома, не давая немцам рушить здания. Красная армия, вступив в Вену, стала там налаживать мирную жизнь: ставить полевые кухни, обеспечивать работу транспорта и больниц. Это было поистине освобождение австрийского народа от нацистского господства».

22 июня в 19.00 в Российском центре науки и культуры в Вене пройдет бесплатный показ документального фильма «Он победил смерть» народной артистки России, режиссера Аллы Суриковой. Кинокартина рассказывает о судьбе советского военнопленного офицера, бывшего узника австрийского концентрационного лагеря «Маутхаузен», санитара лагерного лазарета Александра Иоселевича. Съемки документальной киноленты проходили при поддержке российского военно-исторического общества на территории пяти стран - в Штуттгофе и в Освенциме (Польша), в Маутхаузене (Австрия), в Харькове (Украина) и в Бер Шеве (Израиль).

Источник: Министерство культуры России