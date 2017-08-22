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Прекращено делегирование американского неонацисткого сайта в доменной зоне .ru

Российским законодательством установлен предельно жёсткий режим противодействия любым проявлениям экстремизма в интернете. Сайт The D**y Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни.

В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имён Ru-center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне .ru. Регистратор прекратил делегирование данного доменного имени на основании п.5.7 Правил регистрации доменных имён в доменах .ru и .рф. Сообщает официальный сайт Роскомнадзора

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Категория: Новости / В мире

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