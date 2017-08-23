Россия выделит 308 миллионов на поддержку Социалистической Республики Вьетнам

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Распоряжение от 19 августа 2017 года №1789-р. Роспотребнадзору и подведомственным ему восьми федеральным казённым учреждениям здравоохранения и федеральным бюджетным учреждениям науки в 2017–2019 годах выделяются бюджетные ассигнования в общем объёме 308,38 млн рублей на финансирование расходов, связанных с оказанием научно-методической и материально-технической поддержки Социалистической Республике Вьетнам в целях противодействия угрозам инфекционных болезней и рискам, связанным с опасными для здоровья химическими веществами. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Принятое решение направлено на продолжение российско-вьетнамского сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разработки диагностических, иммунобиологических и профилактических препаратов в отношении актуальных для Вьетнама инфекционных болезней, совершенствования санитарного надзора.

Благодаря принятому решению дополнительную поддержку получат российские организации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Источник: Правительство РФ