Греция преподала Эстонии урок истории

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Отказ Греции принять точку зрения властей Эстонии на коммунизм и историю прошлого века вынудил Таллинн внести изменения в официальные тексты.

Международный скандал вынудил аппарат председательства Эстонии в ЕС изменить на ее официальном веб-сайте текст о предстоящей 23 августа конференции, посвященной памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов.

Отказ представителя Греции, министра Ставроса Контониса, от участия в этом мероприятии, о чем ранее сообщал портал Sputnik Эстония, заставил власти Эстонии откорректировать формулировки, но не изменил суть эстонской интерпретации истории прошлого века. Греция (и не только она одна) категорически возражает против уравнивания преступлений нацизма и коммунистических режимов.

Новый текст сообщения о конференции, размещенный на сайте председательства Эстонии, уже не содержит тех "странностей", что имелись в первом варианте, но по-прежнему искажает суть резолюции, утвержденной Европейским парламентом.

Конфликт, который следовало избежать

Принятый Европарламентом документ от 2 апреля 2009 года, призывает объявить 23 августа днем поминовения "жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов".

Хотя в тексте резолюции говорится о преступлениях, в прошлом совершенных некоторыми коммунистическими режимами Европы, окончательная формулировка не содержит слова "коммунизм".

Коммунистические партии достаточно сильны в ряде европейских стран, и их активисты не считают верным осуждение этой идеологии как таковой, уравнивание ее со "сталинизмом" и тем более с нацизмом. У Европарламента хватило толерантности и дипломатичности учесть это, а у Эстонии — нет, результатом чего и стал скандал, которого не трудно и нужно было избежать.

При всем уважении к жертвам тоталитарных режимов следует все же отметить, что вопреки мнению ответственных за таллиннскую конференцию лиц, "сталинизм" не равнозначен "коммунизму" и, самое главное, нацизм совершенно точно не являлся "коммунистическим режимом". Но именно это, как доказывает заблаговременно сделанный порталом Sputnik Эстония скриншот интернет-страницы, утверждало одно из эстонских толкований названия предстоящей конференции "…жертв коммунизма и нацизма: Наследие Европы 21-го века, преступления, совершенные коммунистическими режимами".

Материал подготовлен изданием Sputnik