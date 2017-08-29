Делегация из израильского города-побратима Нетания посетила Геленджик

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Соглашение об установлении побратимских связей между Геленджиком и Нетанией было подписано в 2013 году. С этого момента стороны регулярно обмениваются официальными делегациями, творческими коллективами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

На этот раз в Геленджик из Нетании приехал детский творческий коллектив.

В рамках визита делегация посетила Центр развития творчества детей и юношества города Геленджика, где гостям показали, как организовано обучение геленджикских ребят в отделениях музыкально-хорового искусства, декоративно-прикладного, спортивно-технического и художественно-эстетического творчества. Особый интерес у израильских ребят вызвал русский народный танец «Чеботуха», а также пластилиновый мультфильм про викингов авторства 12-летнего воспитанника центра Андрея Савченко.

После экскурсии по Центру творческий коллектив из Нетании выступил со своими концертными номерами, один из которых был подготовлен специально для визита в Россию: юные гости исполниили танец под «Катюшу» в переводе на иврите.

Официальный прием делегации состоялся в Геленджикском историко-краеведческом музее. Глава муниципалитета Виктор Хрестин поблагодарил израильтян за визит, а также подарил сувениры с символикой Геленджика.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик