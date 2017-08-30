Ливанские дети получили подарок от города-героя Новороссийска

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В дар от жителей Новороссийска «Сказочному клубу» русской диаспоры в городе-побратиме Тир передана библиотека отечественной литературы.

Собрать эту библиотеку новороссийцев призвал глава города Игорь Дяченко в июле этого года. Откликнулись многие. В центральную библиотеку им. Э. Баллиона горожане несли детскую литературу, произведения российских классиков и современных авторов. К акции присоединились все библиотеки и образовательные учреждения города. В результате было собрано более 100 экземпляров книг.

Доставку литературы адресатам обеспечили советник главы по внешним связям Павел Покусаев и Абу Шахла Валид Юнес, молодёжный лидер общественной организации Ливана.

Руководитель русской диаспоры в ливанском Тире Мира Нисибова адресовала главе Новороссийска Игорю Дяченко и всем жителям города-героя, участвовавшим в акции, слова благодарности за ценный подарок: «Вы подарили детям радость и возможность окунуться в прекрасный мир русского языка и литературы. Спасибо Вам за отзывчивость! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество».

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска