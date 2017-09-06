Россия за рейдерский захват дипсобственности затаскает США по судам

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МИД России подаст иск в американский суд, где будет требовать возврата российской дипсобственности в Сан-Франциско.

Президент России Владимир Путин поручит МИД РФ подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США и посмотреть, как эффективно работает хваленая американская судебная система. По словам Путина, Вашингтон лишил российское государство возможности пользоваться имуществом страны. «Что касается зданий и сооружений — это действительно беспрецедентная вещь и явное нарушение имущественных прав российской стороны», - подчеркнул он. «Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения», — сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС. США закрыли консульства РФ в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям 2 сентября также был закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке. В Москве действия Вашингтона назвали «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности. Шансы выиграть дело в американском суде, по мнению политолога, американиста Дмитрия Дробницкого, крайне низкие, при этом, скорее всего, российская сторона прекрасно сама осознает бесперспективность этого дела, однако, в данном случае важен не результат, а сам факт подачи подобного иска. Как пояснил эксперт газете «Колокол России», обычно подобные дела в суде рассматриваются достаточно долго, потому что после суда первой инстанции возможны иные юридические процедуры с многочисленными апелляциями и оспариванием решения суда. Однако вряд ли РФ удастся через суд вернуть свою дипсобственность в Сан-Франциско. «Американские судебные органы, где принимают решения не присяжные, а профессиональные судьи, порой руководствуются понятием – общественная польза. И если учитывать, что изъятие российской собственности принято на государственном уровне - американскими органами власти, то общественная польза в данном деле будет трактоваться как поддержка суда. При этом с американкой точки зрения решение суда нельзя будет трактовать как предвзятое. Все вердикты, которые будут выносить суды, фактически могут стать законом для исполнения. Если окружной суд Сан-Франциско выносит решение в пользу МИД РФ, в американской юридической практике может создаться беспрецедентный случай, что автоматически станет большой проблемой для всех Штатов. Поэтому, вряд ли найдется в США суд, который отважится отменить решение госдепартамента», - пояснил эксперт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал говорить о сроках обращения ведомства в суд в связи с действиями Вашингтона по российской дипсобственности, к которой был закрыт доступ. «Нет, пока не скажу», — сказал он. РФ в большей степени делает расчет на то, чтобы сыграть на фактах подачи иска в американский суд и предать максимальную международную огласку этому делу. За подачей судебного иска против решения американских властей, по мнению Дмитрия Дробницкого, может подразумеваться и замена ответных мер со стороны РФ на последние действия США. Таким образом, это некий сигнал Вашингтону, что кто-то должен остановить спираль дипломатического скандала. «Подача в суд может быть расценена как двоякая ситуация: с одной стороны это свершившийся факт – мы подали на вас в суд, а с другой стороны, это может быть сигнал к тому, что Москва не станет отвечать США, отказавшись от эскалации», - предположил американист. Владимир Путин, говоря о сотрудничестве России и США, заявил сегодня, что трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. По словам российского лидера, несмотря на то, что Америка - это великая страна, великий народ, видимо, у определенной части американского истэблишмента политическая культура на низком уровне. «Продолжающийся американо-российский дипломатический скандал, это очень тревожный сигнал для всего аппарата российского МИД. Дело в том, что по статусу в обязанности дипломатических ведомств входит задача, улучшать отношения между странами, и даже накануне объявления войны по должности дипломаты обязаны вести переговоры и искать пути выхода. Однако именно эти два министерства, не оборонные или разведывательные ведомства, вступили в конфронтационную спираль, что может привести страны к отзыву своих послов и разрыву дипотношений. Более того, опасность состоит в том, что в сложившейся ситуации каждая из сторон по-своему понимает паритет», - отметил эксперт. Между тем сегодня президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что для «полного паритета» между российской и американской дипмиссиями следует сократить еще 155 американских дипломатов. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации», – пояснил глава государства. Путин отметил, что Россия оставляет за собой такое право, но пока не будет этого делать. «РФ имеет возможность выслать американских послов, однако, это не означает, что Москва точно пойдет на такой шаг. Таким образом, глава государства дал понять, что в российском арсенале самых радикальных мер: до отзыва послов или сокращение статуса дипломатического представительства США в России, и перед тем как перейти эту красную черту, у Кремля есть возможность выслать еще 155 американских дипломатов», - считает Дробницкий. Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить главу МИД Сергея Лаврова за «проводимую мягкую внешнюю политику». Как отметили ранее опрошенные эксперты газетой «Колокол России», сегодня в отставке Лаврова нет необходимости, так как наша страна проводит достаточно жесткий внешнеполитический курс. Москва практически отвечает Вашингтону удар на удар, используя для ответных мер все имеющиеся у нас возможности, которые по сравнению с США значительно ограничены. Дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года. Из США были высланы 35 российских дипломатов и закрыты две загородные «дачи» российских дипмиссий. Россия ответила на эти меры в конце июня, потребовав от США сократить численность дипперсонала на 750 человек, до 455, чтобы установить паритет по количеству работников дипмиссий.

Анатолий Молчанов

Источник: http://kolokolrussia.ru/politika/rossiya-za-reyderskiy-zahvat-dipsobstvennosti-zataskaet-ssha-po-sudam#hcq=1PpEtuq