Российские танкисты состязаются в скорости и стрельбе в горах Таджикистана

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Состязания на лучший танковый экипаж в канун профессионального праздника проходят в 201 военной базе, дислоцированной на территории Республики Таджикистан.

На горном полигоне Ляур военнослужащие демонстрируют навыки управления вооружением танка Т-72, а также технику вождения многотонных бронемашин. Экипажи состязаются в выполнении нормативов по стрельбе штатным снарядом из 125-мм гладкоствольной пушки в движении и с места по целям на дальности до 2 тыс. метров. Механики-водители преодолевают сложную горную трассу протяженностью 5 тыс. метров, которая изобилует крутыми подъемами и спусками.

Лучший танковый экипаж будет награжден ценным подарком и переходящим кубком командира 201 военной базы.

Источник: Пресс-служба Центрального военного округа