Российские музыканты выступили на концерте в честь Дня независимости Таджикистана

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Музыканты 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, поздравили с Днем независимости республики жителей города Турсунзаде концертом, который прошёл в Парке Победы возле танка Т-34-100 времен Великой Отечественной войны.

В праздничном мероприятии приняли участие военный оркестр соединения и вокально-инструментальный ансамбль «Южный форпост». В этот день зрители слушали аранжировки на тему знаменитых композиций времен Великой Отечественной войны в исполнении духового оркестра, а ВИА «Южный форпост» исполнил песни современных авторов.

Также в концерте выступили учащиеся местных учебных заведений, которые порадовали всех присутствующих заводными танцами и стихами.

Источник: Пресс-служба Центрального военного округа