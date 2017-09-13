Британская премьера фильма «Матильда» состоится в Лондоне в рамках «Недели российского кино»

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Почетными гостями «Недели российского кино», помимо автора «Матильды» Алексея Учителя, станут Федор Бондарчук, Валерий Тодоровский, Алексей Петров, сыгравший главную роль в фильме «Гоголь», и другие известные деятели российского и международного кинематографа.

По словам сопродюсера фестиваля, исполнительного директора Университета «Синергия» Вадима Лобова, главная задача «Недели российского кино» - привлечь внимание широкой публики к российскому кинематографу и к российской культуре в целом. «Мы хотим, чтобы фильмы российских режиссеров увидели, как можно больше людей, проживающих не только в России, но и в других странах. Такие мероприятия как Неделя российского кино, способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, преодолению барьеров и предубеждений», - подчеркнул В. Лобов.

Кульминацией Недели российского кино станет Церемония награждения лауреатов Премии «Золотой Единорог», учрежденной организаторами фестиваля для поощрения кинематографистов, снимающих фильмы о России. На торжественном вечере выступит с эксклюзивным концертом Борис Гребенщиков. «Не пропустите Неделю российского кино, - отметил Борис Гребенщиков, - сегодня это, возможно, самое крупное российское культурное событие за пределами России».

«Неделя российского кино, состоявшаяся в Великобритании в прошлом году, показала по-настоящему ажиотажный спрос нашей публики на современную российскую культуру, - отмечает основатель и генеральный продюсер фестиваля Филипп Перкон, - поэтому мы решили значительно расширить как географию, так и жанровый репертуар Недели. Да и сама программа фестиваля, наряду с кинопоказами, будет состоять из большого количества мастер-классов, творческих встреч, концертов».

Источник: Департамент по связям с общественностью Университета «Синергия»