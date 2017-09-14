Назарбаев: Надо научить людей пользоваться смартфонами как следует

В Астане сегодня обсуждают вопросы цифровизации – говоря о новых технологиях, Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанцев нужно научить пользоваться смартфонами, сообщает NUR.KZ.

"Очень важно для цифровой экономики повышать цифровую грамотность людей. Мы сейчас говорим о высоких моментах, о приложении для перевозок Uber... А вот все население? Я далеко не буду ходить, например в России, в Казахстане, знают об этом? Нет.

Даже пользоваться тем, что мы собираемся внедрить... Надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует», - заявил Президент.

Он призвал правительство больше говорить, объяснять и учить людей, а казахстанцев – снова сесть за книги.

«От школьника, который за партой сидит, до пенсионера – всем казахстанцам снова надо сесть за книги и изучать все то, чему нас не научили. Мое поколение вообще о многом понятия не имело. Сегодняшнее среднее поколение тоже.

Поэтому все казахстанцы должны сесть за учебники, схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится нормой", - добавил Назарбаев.