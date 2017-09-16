/В мире/
КРОКОДИЛ СЪЕЛ ЖУРНАЛИСТА FINANCIAL TIMES В ДЖУНГЛЯХ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА В ТУАЛЕТ
Очевидцы не смогли помочь мужчине.
Этот шокирующий случай произошел на Шри-Ланке. Корреспондент газеты Financial Times приехал сюда в отпуск.
В джунглях мужчина отошел в туалет. Затем спутники мужчины услышали крики о помощи.
Вероятно, журналист пошел помыть руки в районе залива Крокодиловая гора. Его утащило в реку животное.
Сейчас ведутся поиски тела Пола Макклейна, информирует таблоид The Daily Mail.
Но, скорее всего, крокодил спрятал тело в лагуне. Найти его будет невозможно.
Ранее «Регионы» сообщили, что вор в Китае похитил в парке черного лебедя и хотел его съесть.
Источник: https://news-r.ru/news/events/145264/