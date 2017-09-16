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КРОКОДИЛ СЪЕЛ ЖУРНАЛИСТА FINANCIAL TIMES В ДЖУНГЛЯХ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА В ТУАЛЕТ

Очевидцы не смогли помочь мужчине.

 

Этот шокирующий случай произошел на  Шри-Ланке. Корреспондент газеты Financial Times приехал сюда в отпуск.

В джунглях мужчина отошел в туалет. Затем спутники мужчины услышали крики о помощи.

Вероятно, журналист пошел помыть руки в  районе залива Крокодиловая гора. Его утащило в реку животное.

Сейчас ведутся поиски тела Пола Макклейна, информирует таблоид The Daily Mail.

Но, скорее всего, крокодил спрятал тело в лагуне. Найти его будет невозможно.

Ранее «Регионы» сообщили, что вор в Китае похитил в парке черного лебедя и хотел его съесть. 

Источник: https://news-r.ru/news/events/145264/

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Категория: Новости / В мире

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КРОКОДИЛ СЪЕЛ ЖУРНАЛИСТА FINANCIAL TIMES В ДЖУНГЛЯХ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА В ТУАЛЕТ

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