Для Aliexpress, Amazon и eBay может быть введен НДС

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В правительстве РФ обсуждают возможность введения налогообложения для AliExpress, Amazon и eBay. С инициативой выступили российские онлайн-ритейлеры. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что у иностранных коллег есть конкурентное преимущество. Они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма. На конечной цене товара это никак не скажется, заявил в эфире радио Sputnik исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

«После того, как это регулирование будут введено, никто из России не уйдет и торговать здесь не перестанет, потому что Россия - это очень хороший, серьезный и быстрорастущий рынок, у нас 84 млн пользователей интернетом, из которых половина уже совершает в интернете покупки. Это рынок номер 1 для Китая, например, всем известный сервис AliExpress, 90% заказов именно оттуда идет. Это очень серьезный рынок для наших зарубежных европейских коллег с их интернет-площадками. Тут, по большому счету, ничего нового не предлагается. У нас такая система уже существует по интернет-услугам, которые оказывают в электронном виде. Крупнейшие компании, для которых некоторое время назад было принято регулирование, так называемый "Налог на Google", с 1 января уже исправно платят налоги в бюджет Российской Федерации по вcем видам оказываемых услуг в электронной форме, причем цены на эти услуги не выросли, просто в эту сумму включили НДС, поступившись своей моржой. И это нормальный процесс, по такой же схеме эти компании работают в других странах. Например, в той же самой Европе это регулирование существует уже несколько лет. Для самих иностранных игроков это никакая не новость. Наоборот, это для них уже привычный образ поведения, потому что все они являются мультинациональными крупными игроками и всегда ведут свою деятельность в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они работают. Аналогичный подход предлагается ввести и по товарам. Причем, когда что-то отправляют сюда, предприниматели же имеют право на налоговый вычет. Во всех странах мира экономика устроена таким образом: на экспорт - 0, всегда делается вычет, нулевой НДС, а на вход обычно в каждой стране существуют свои правила. В Китае, например, с каждой посылки собирают от 15 до 60% налогов в зависимости от товарной категории. Причем, все эти издержки продавцы вполне себе могут заложить в свою моржу и поступиться именно ей, повышать цены здесь нет даже смысла никакого. Главная цель - это выровнить конкурентные условия ведения деятельности между российским и зарубежными интернет-площадками. Когда наши компании обязаны выплачивать ввозной НДС, при производстве любого товара на территории России этот НДС в любом случае попадает в цену, и наш товар всегда на НДС будет стоить дороже, чем у иностранных компаний, потому что они от этого освобождены. У нас нормы, которые действуют в отношении зарубежных интернет-магазинов позволяют до 1000 евро делать заказы, при этом никаких налогов, пошлин в этом случае с иностранных компаний не взымается. Пусть хотя бы в НДС будет равенство», - считает Артем Соколов.