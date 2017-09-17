Подразделения Вооруженных Сил РФ в Республике Беларусь завершили подготовку к ведению оборонительных действий

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Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017» на территории Республики Беларусь, заняли подготовленные инженерными подразделениями оборонительные рубежи и позиции в полосе обороны, где создали систему огня и выполнили мероприятия маскировки на полигоне «Осиповичский».

Личный состав российских подразделений организовал и провел комплекс мероприятий, направленный на борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника в полосе обороны.

Группой разминирования была проведена инженерная разведка маршрутов выдвижения с применением современных средств обнаружения мин различной модификации. Инженерные подразделения вели поиск взрывоопасных предметов, используя общевойсковой комплект разминирования ОВР-2, который защищает сапера от поражающих факторов мин осколочного и фугасного действия, а также минно-розыскных собак.

В общей сложности при отработке учебно-боевых задач подразделение инженерной разведки проверило более 50 километров полевых дорог.

Справочно

14 сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2017» (ССУ «Запад-2017») вооруженных сил Союзного государства России и Беларуси.

16 сентября 2017 года завершился продолжавшийся трое суток первый этап совместного стратегического учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

В ходе второго этапа, который проходит с 17 по 20 сентября с.г., на общевойсковых полигонах на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря с войсками (силами) региональной группировки будут проведены розыгрыши практических действий по ведению маневренной обороны, переходу к наступательным действиям и завершению разгрома противника.

Основные розыгрыши практических действий войск (сил) в рамках совместного учения «Запад-2017» будут проведены на полигоне «Лужский» (Ленинградская обл.) 18 сентября, и на полигоне «Борисовский» (Республика Беларусь) 20 сентября с.г.

Основными целями учения являются – совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь – до 3 тыс. чел.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации