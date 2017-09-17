Николай Лукашенко с одноклассниками отвез в дом престарелых 6 тонн арбузов

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Около шести тонн арбузов с президентского поля привезли ученики Острошицко-Городокской школы жителям подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает корреспондент БЕЛТА .





Конечно, всем не терпелось попробовать, какими выдались арбузы нового урожая, поэтому сначала разгрузили их частично, сфотографировались на память и отправились на чаепитие. Тем более что кроме арбузов в дом-интернат привезли и сладкие подарки - торты и пирожные. В ответ детей напоили чаем с вкусной домашней выпечкой.



