Эксперты пришли к выводу, что биотопливо ведет к росту цен на продукты

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Спасение окружающей среды в Европе оборачивается ущербом экономике. Эксперты из компании Cerulogy утверждают, что использование экологичного топлива ведёт к росту цен на продукты. Речь идёт о сырье для биодизеля, в первую очередь о растительных маслах: рапсовом, пальмовом, соевом и подсолнечном. В зоне риска и сырьё для производства этанола, дорожают пшеница и сахар. В связи с чем, эксперты делают вывод: нужно прекратить использовать биотопливо на основе продуктов питания. Так европейские потребители смогли бы сэкономить $13 млрд к 2030 году. Тревоги экспертов преждевременны, нефть еще долго будет царить на этом рынке, рассказал в эфире радио https://ria.ru/radio/ Sputnik руководитель биотопливного портала "Wood-pellets.com" Антон Овсянко.

«На сегодняшний день существует технология получения топлива, весьма

близкого по своим характеристикам к топливу, получаемому из нефти, с использованием растительных масел. При этом экологическая частота определяется тем, что при его сжигании считается, что не высвобождается, так называемые парниковые газы. А существование этого рынка обусловлено государственной и международной поддержкой. Ученые так договорились, что это перспективно, интересно, полезно для окружающей среды. Очевидно, что когда спрос на что-то растет, то в краткосрочной перспективе может расти и цена этого продукта. Уже в среднесрочной перспективе рынки обычно балансируются. Жидкое биотопливо на основе рапсового масла, кукурузы или пшеницы производят уже больше 10 лет. Рынок живет своей жизнью, просто появился еще одни потребитель этой продукции, и каждый равно существенно выше, чем себестоимость производства обыкновегод в мире растет производство зерновых. Государство и международные организации берут на себя обязательства по субсидированию поддержки сокращения вредных выбросов и парниковых газов, и это работает, как бизнес. В результате появляются новые технологии. Но, с моей точки зрения, минус здесь в том, что этот рынок без государственной поддержки на сегодняшний день существовать не может, потому что себестоимость производства биодизеля все нного дизельного топлива из нефти. И эта ситуация сохранится еще достаточно длительное время», - рассказал эколог.