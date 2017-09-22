Подводная лодка Черноморского флота уничтожила крылатыми ракетами важные объекты террористов в Сирии ( видео)

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В 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии.

Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров.

Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама.

Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.