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В СИРИИ ПОГИБ КАПИТАН ГРУ

Об этом сообщают в соцсетях.

В Сирии погиб капитан ГРУ. Такое сообщение появилось соцсетях. Министерство обороны информацию не комментирует.

Произошло это еще 2 августа. Данные приводят независимые расследователи. При минометном обстреле погиб капитан Главного разведывательного управления Курбан Касумов, сообщили в сообществе «Герои России» «ВКонтакте».

В соцсетях также разместили фото могилы солдата и его медалей, полученных за службу.

Касумову был 31 год, он родился в Ростовской области. Служил в военной части в Тольятти.

В Сирию поехал в командировку.

Источник: https://news-r.ru/news/events/147344/

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Категория: Новости / В мире

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