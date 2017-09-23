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В СИРИИ ПОГИБ КАПИТАН ГРУ
Об этом сообщают в соцсетях.
В Сирии погиб капитан ГРУ. Такое сообщение появилось соцсетях. Министерство обороны информацию не комментирует.
Произошло это еще 2 августа. Данные приводят независимые расследователи. При минометном обстреле погиб капитан Главного разведывательного управления Курбан Касумов, сообщили в сообществе «Герои России» «ВКонтакте».
В соцсетях также разместили фото могилы солдата и его медалей, полученных за службу.
Касумову был 31 год, он родился в Ростовской области. Служил в военной части в Тольятти.
В Сирию поехал в командировку.
Источник: https://news-r.ru/news/events/147344/