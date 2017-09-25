Краснодарских художников пригласили на фестиваль европейского искусства

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25 сентября, Краснодарский государственный институт культуры посетила начальник управления отдела культуры города Карлсруэ (Германия) Сюзанна Аше. В КГИК она приехала, чтобы познакомиться с институтом и обсудить возможность сотрудничества.

Сюзанна Аше посетила Музей девяти муз, в котором узнала об основных вехах развития вуза. О самых значимых достижениях института культуры рассказал ректор Сергей Зенгин. В гостевой книге Сюзанна Аше оставила свое впечатление об институте: «Большое спасибо, что мне удалось увидеть такое прекрасное учреждение в Краснодаре. Это честь для меня. Это огромный вклад для развития отношений между Краснодаром и Карлсруэ. Искусство и культура преодолевают все границы».

Гостья из города-побратима также посмотрела выставку работ студентов-ювелиров. А в концертном зале гостья побывала на репетиции оперы.

После экскурсии ректор института и начальник управления отдела культуры Карлсруэ обсудили вопросы будущего сотрудничества.

Сюзанна Аше приехала в институт рассказать о фестивале европейского искусства, который пройдет в Германии весной 2018 года и объединит все виды искусства. Он будет посвящен равным правам для всех и переломным моментам в истории. Организаторы фестиваля пригласят в Карлсруэ по три представителя из каждого города-партнера. Сюзанна Аше предложила Краснодарскому институту культуры принять участие в этом мероприятии.

Кроме того, она передаст информацию об институте и контакты вуза немецким университетам культуры, заинтересованным в обмене опытом.

Сергей Зенгин также отметил, что вуз уже сотрудничает с многими университетами разных стран, в частности, Китая, и надеется на плодотворное сотрудничество с Карлсруэ. По словам ректора, для института важно, чтобы преподаватели немецких вузов и деятели искусств приезжали в вуз с мастер-классами.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры