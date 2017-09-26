Российские и белорусские десантники в ходе предстоящего учения отработают вопросы взаимодействия

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Российские и белорусские десантники в ходе предстоящего совместного тактического учения будут совершенствовать навыки взаимодействия, применяя технологии, средства всестороннего обеспечения, военную технику и вооружение своих государств.

Учение будет проводиться на базе отдельной десантно-штурмовой дивизии и полигона Воздушно-десантных войск (ВДВ). Также будут задействованы аэродромы и площадки приземления, расположенные в Псковской области.

Военная и специальная техника двух стран в ходе мероприятия будет перебрасываться воинскими эшелонами, а также по полевым и рокадным дорогам местного назначения.

Основную фазу совместного учения планируется провести в начале октября на одном из полигонов в Псковской области.

В ходе учения подразделения ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии будут отрабатывать вопросы взаимодействия на специально развернутом объединенном командном пункте. Подразделения под общим руководством реализуют совместные мероприятия подготовки к десантированию и выполнению учебно-боевых задач, а затем осуществят практические действия по разведке, захвату, удержанию рубежей и маневренные действия на своих операционных направлениях.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.