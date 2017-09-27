В Баку заявили об окончании «срока аренды Еревана»

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Азербайджанский ученый-исследователь истории Демократической республики, историк Нариман Ягублу заявил, что в 2017 году заканчивается срок аренды Еревана со стороны Армении. По его словам, 29 мая 1918 года на заседании Мусульманского Национального совета в Тбилиси был подписан протокол об аренде Еревана сроком на 99 лет.

«В 1918 году новое демократическое правительство Азербайджана ради спасения Баку уступило Иреван армянам. Подписание этого протокола было вынужденной мерой, поскольку только что объявившая о своей независимости Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) была еще слабой, правительство функционировало в Гяндже, для освобождения и обеспечения безопасности Баку не было сильной армии, тем более не хватало сил воевать на два фронта», — сказал Нариман Ягублу в интервью азербайджанскому изданию Axar.

Нариман Ягублу также отметил, что тогда главной задачей было «освобождение Баку от 14-тысячной армии русских и дашнаков, которые хотели превратить его в губернию России».

По словам историка, Ереван «был отдан Армении благодаря настоятельным требованиям англичан».

Ранее РУСАРМИНФО сообщало, что впервые на самом высоком официальном уровне о притязаниях на Ереван заговорил президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2011 году в своем новогоднем послании. Тогда он заявил, что нынешняя территория Армении – “азербайджанское Иреванксое ханство” и является исторической землей Азербайджана.

Источник: https://rusarminfo.ru/2017/09/26/v-baku-zayavili-ob-okonchanii-sroka-arendy-erevana/