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Россия и США создадут на орбите Луны новую станцию Deep Space Gateway. Первые модули могут вывести уже в 2024 году, заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров. Впоследствии технологии, отработанные в ходе строительства орбитальной части, планируют применять на поверхности Луны и Марса. Поучаствовать в проекте могут также Китай, Индия и другие страны БРИКС. Космос, к счастью, пока вне политики, и сотрудничество двух стран в этой сфере не прекращается, заявил в эфире радио Sputnik академик Российской Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков. Сообщает Радио Sputnik

«Если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, о чем главы двух ведомств подчеркивали, то это сотрудничество равноправное, никто не имеет преимущества. У каждого определен свой вклад, свои обязанности, свои возможности. Приблизительно то же самое будет и в будущих проектах. Однако, было заявлено только о заинтересованности двух агентств в создании подобного объекта. Но, нет никаких конкретных договоренностей, нет ни перечня круга стран, которые будут в ней участвовать. Это просто протокол о намерениях. Да, и США, и России это интересно, они будут

прорабатывать это вопрос, но когда начнется эта реализация, и как это, в конце концов, будет выглядеть, пока никто не может сказать. Это международный проект, он, в принципе, открыт для всех участников. Точно так же, как МКС, несмотря на то, что там 15 стран участвуют, идут разговоры о присоединении в некоторых вопросах Китая, других стран, точно так же и здесь. Выразят эти страны заинтересованность и могут показать свой существенный вклад в реализацию этого проекта, они будут среди участников. Не захотят - найдутся другие. США легче решать свои вопросы и реализовывать свои проекты с нашей помощью. Поэтому, они готовы платить дальше за наши двигатели, получать их, использовать. В данном вопросе политика тоже отходит на второй план, когда речь идет об экономических интересах, во многих вопросах США еще преследуют и вопросы своей национальной безопасности», - рассказал академик.

Источник: Радио Sputnik