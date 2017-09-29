Антипрививочница должна поступиться мракобесными убеждениями или сесть в тюрьму

/В мире/

Женщина из Мичигана оказалась перед выбором: она должна либо поступиться мракобесными убеждениями и привить сына, либо сесть в тюрьму.

У Ребекки Бредоу (Rebecca Bredow) из района Метро Детройт (Metro Detroit) есть неделя на то, чтобы привить девятилетнего сына. Если она не сделает этого, то отправится в тюрьму по постановлению судьи округа Окленд. Сообщает 22century.ru

Бредоу, мать двоих детей, рассказала, что после рождения сына она и её бывший муж решили отложить прививки. Ребёнок подрос, и теперь отец желает, чтобы прививки были сделаны. Бредоу, которая, по её словам, «самостоятельно изучила вопрос и узнала, как прививки могут повлиять на детей», всё ещё против.

Бредоу почитала о вакцинации в интернете и решила, что наилучшим выходом будет отказаться от прививок — в штате Мичиган родителям разрешено не делать детям некоторые прививки. Это решение привело её к судебной тяжбе с бывшим мужем, в которой судья принял сторону последнего. Отец хочет, чтобы сын был привит.

До 11 октября женщина должна привить сына. Если она этого не сделает, то отправится в заключение за невыполнение судебного постановления, что будет расценено как неуважение к суду. WXYZ сообщает, что суд определит срок заключение Бредоу, если до этого дойдёт.

«Я рассержена. Я чувствую, что меня загнали в угол. У меня отняли мои права как родителя», — говорит она.

«Да, у каждого родителя есть выбор, и у нас есть право быть услышанными. Почему надо автоматически принимать сторону отца, который за вакцинацию? — продолжает Бредоу. — Как насчёт моего решения? Я мать, которая в одиночку растит сына и заботится о нём».

Бредоу сказала, что она не хочет садиться в тюрьму и продолжит сражаться в суде.

Правда, едва ли суд встанет на её сторону: суды США, заботясь о безопасности общества, всё чаще подтверждают необходимость прививок и отрицают права родителей лишать детей обязательной вакцинации.

Напомним, что в недавней вспышке кори в США, по мнению учёных и СМИ, были виноваты именно антипрививочники.

Источник: 22century.ru