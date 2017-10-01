Бензин подорожал и начал исчезать с казахстанских АЗС

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В Казахстане бензин сначала подорожал, затем и вовсе стал исчезать с автозаправок. В Петропавловске торгуют только российским бензином, в Атырау бензин получают по талонам, в Уральске подорожала солярка, а в Семее в большинстве автозаправок нет самого ходового бензина АИ-92.

В Мангистауской области приобретают бензин по талонам или клубным картам, остальным приходится искать.

В Семее на автозаправках нет бензина уже больше недели. По словам водителей АИ-92 сомнительного качества можно купить только на окраинах города.

Автолюбители Атырау так же в панике, что многие заправки отпускают бензин только по талонам и ждут очередного повышения цен на топливо.

Неизвестно, что будет дальше, так как известно, что российские заводы собираются закрываться на ремонт.

По словам начальника управления предпринимательства СКО Куралай Жаровой, объемов казахстанских заводов не хватает, их практически нет. Операторы вынуждены закупаться в России. Предприниматели работают, по максимально приемлемым ценам и объемы изыскивают самостоятельно.

Бензин подорожал во всех регионах.Отметим, что в Уральска неожиданно подорожало дизельное топливо. Со 144 тенге до 175 за литр, стоимость зимней солярки 189 тенге. Все потому, что 60% дизеля в область завозят из соседней России, объясняют чиновники. С ростом курса рубля растет и цена ГСМ.

Источник: https://www.nur.kz/1633928-benzin-podorozhal-teper-nachal-ischez.html?source=notification